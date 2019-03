Rating agencji Fitch utrzymany. Polska gospodarka i finanse publiczne mają się świetnie!

Fitch w związku z tzw. piątką Kaczyńskiego podwyższyła także prognozę deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w roku 2019 z wcześniejszych 1,7% do 2,2% PKB, a w roku 2020- z wcześniejszych 2,3% do 2,8% PKB, a dług publiczny będzie jej zdaniem na poziomie niższym niż 50% PKB.

2. Wcześniej agencja Fitch podniosła prognozy wzrostu PKB w Polsce w roku 2019 z 3,8% do 4% i w 2020 roku z 3% do 3,5% w związku z zapowiedzianą przez rząd stymulacją fiskalną w postaci tzw. piątki Kaczyńskiego.

Zdaniem agencji rozszerzenie programu Rodzina 500 plus na pierwsze dziecko w rodzinie oraz tzw. 13 świadczenie emerytalne dla blisko 10 mln emerytów podbije konsumpcję, co częściowo skompensuje przewidywany wzrost importu.

Agencja pisze że zaproponowany w tzw piątce Kaczyńskiego „wpływ zmian w opodatkowaniu (0% stawka podatku PIT dla podatników do 26 roku życia i redukcja z 18% do 17% pierwszej stawki PIT dla wszystkich podatników), jest mniej klarowny, ale i te zmiany będą wspierać wzrost gospodarczy.

3. Przy tej okazji należy zwrócić uwagę, że na polski wzrost gospodarczy w 2018 roku składał się przede wszystkim popyt krajowy przy neutralnym wpływie eksportu netto na wzrost PKB, co oznacza, że nasza gospodarka ma mocne wewnętrzne siły rozwojowe.

Wielu ekonomistów podkreśla, że wzrost PKB w Polsce w 2019 roku, będzie zapewne niższy niż w 2018 roku, ale właśnie ze względu na wewnętrzne czynniki rozwojowe nie spadnie on poniżej 4% (w budżecie na 2019 rok rząd przyjął ostrożne założenie, że wyniesie on 3,8%).

4. To bardzo optymistyczne dane, jeżeli chodzi o wzrost PKB zarówno w roku2019 jak i w kolejnych latach, choć przypomnijmy, że założenia przyjęte do budżetu były nad wyraz ostrożne (przyjęto w nich wzrost PKB w 2019 roku tylko w wysokości 3,8%).

W tej sytuacji trochę niepokojące mogą być sygnały płynące od naszych głównych partnerów handlowych (głównie Niemiec), gdzie nastąpił spadek PKB w stosunku do poprzedniego kwartału, o 0, 2%, choć w stosunku do III kwartału roku 2017 roku był to ciągle wzrost o 1,2%.