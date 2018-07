Raport: Rosja jednym z największych zagrożeń dla UE

Według raportu Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych (ECFR) Rosja znalazła się na drugim miejscu w rankingu głównych zagrożeń dla Unii Europejskiej.

W rankingu zagrożeń Rosja znajduje się tuż po radykalnych grupach islamistycznych. Korea Północna zajęła trzecie miejsce. Według badań, najbardziej obawiają się agresywnych działań Kremla na Litwie, w Polsce, Finlandii, Estonii i Rumunii. Niepokoją się także Wielka Brytania i Niemcy.

Wzrost nieufności wobec Moskwy analitycy wyjaśniają „wrogimi działaniami w przestrzeni informacyjnej i cyberatakami”, w których podejrzewa się Kreml.

Przypomnijmy, że zgodnie z danymi think tanku Institute for Economics and Peace Rosja należy do 10 najniebezpieczniejszych krajów na świecie.

dam/jagiellonia.org