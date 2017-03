Raport Regnerusa - panika homoseksualnego lobby

reklama

fot. CEphoto, Uwe Aranas, via Wikipedia reklama

Tytuł raportu prof. Marka Regnerusa brzmi: "Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców żyjących z związkach homoseksualnych? Wnioski z nowego badania struktur rodzinnych".

Raport Marka Regnerusa dotyczący dorosłych dzieci wychowywanych przez rodziców żyjących z związkach homoseksualnych wywołał prawdziwą burzę nie tylko wśród zadeklarowanych homoseksualistów, ale i w świecie naukowym. Jest on najczęściej pobieranym tekstem z dziedziny nauk społecznych na platformieScienceDirect. Pełna treść przełomowego raportu w języku polskim opublikowana została w Kwartalniku Naukowym Fides et Ratio, wydawanym przy UKSW. Znajdziesz go TUTAJ.

Raport Regnerusa wywołał prawdziwą panikę lobby homoseksualnego, ponieważ uzyskane przez amerykańskiego naukowca wyniki okazały się sprzeczne z dotychczasowymi ustaleniami dotyczącym homoseksualnego rodzicielstwa, promowanymi przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.

Wstęp do wersji polskiej przygotował dr Andrzej Margasiński, który pisze: "Muszą szokować kwestie związane z doświadczeniami seksualnymi: 31% dzieci wychowywanych przez matki lesbijki i 25 % wychowywanych przez ojca geja podało, że byli przez rodziców zmuszani do seksu wbrew swej woli. Największe wrażenie robią jednak dane o tożsamości seksualnej badanych - 61% respondentów wychowywanych przez matki - lesbijki, a 71% przez ojców – gejów określa siebie jako „ całkowicie heteroseksualnych”, innymi słowy w przypadku matek - lesbijek blisko 40%, a przypadku ojców - gejów blisko 30% wychowywanych przez nich dzieci to homo- lub biseksualiści. A jeszcze inaczej: średnio co trzecie dziecko wychowywane przez pary homoseksualne wyrosło na homo- lub biseksualistę ".

CZYTAJ RAPORT PROF. REGNERUSA

Philo/www.stowarzyszeniefidesetratio.p

9.03.2017, 11:25