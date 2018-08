Raport ONZ: ISIS ma jeszcze 30 tys. bojowników

Mimo coraz częstszych militarnych porażek, dżihadystyczna organizacja Państwo Islamskie (IS) ma jeszcze w Syrii i Iraku od 20 tys. do 30 tys. bojowników, rozmieszczonych mniej więcej po równo w obu tych krajach - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu ONZ.

ONZ ostrzega, że globalna sieć Państwa Islamskiego i jego zwolenników stanowi rosnące zagrożenie, podobnie zresztą jak Al-Kaida.

W samej tylko Libii przebywa jeszcze do 4 tysięcy bojowników IS, choć większość kluczowych członków tej organizacji została już przerzucona do Afganistanu, gdzie oddziały Państwa Islamskiego są najliczniejsze i najlepiej zorganizowane.

Obecnie według ONZ w Afganistanie jest od 3500 do 4500 bojowników IS. W Jemenie IS ma jedynie kilkuset bojowników, podczas gdy Al-Kaida - do 7 tysięcy.

W 2014 roku, u szczyty swej potęgi, na pobitych terenach Syrii i Iraku Państwo Islamskie ogłosiło tzw. kalifat, który praktycznie upadł latem ubiegłego roku gdy wspierane przez USA siły irackie po dziewięciomiesięcznej kampanii ostatecznie zdobyły Mosul, jego iracką "stolicę".

mor/PAP/Fronda.pl