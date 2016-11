Raport: Nikt tak nie gnębi kobiet jak kraje muzułmańskie

reklama

Kraje muzułmańskie to kraje z największą nierównością kobiet, wynika z opublikowanego przez organizację World Economic Forum (organizator spotkań w Davos) dorocznego raportu. Na czele – z największą równością – znajdują się nieodmiennie państwa skandynawskie: Islandia, Finlandia, Norwegia, Szwecja, ze współczynnikami 0,8 (1 to pełna równość płci, 0 to pełna nierówność). Polska z wynikiem 0,727 jest na 38 miejscu.

A oto lista 25 krajów z największą nierównością kobiet wobec mężczyzn, jest wśród nich jeden kraj, nie należący do Organizacji Państw Muzułmańskich, Bhutan:

119Qatar0.643

120Algeria0.642

121Bhutan0.642

122Guinea0.64

123Burkina Faso0.64

124United Arab Emirates0.639

125Timor-Leste0.637

126Tunisia0.636

127Benin0.636

128Kuwait0.624

129Mauritania0.624

130Turkey0.623

131Bahrain0.615

132Egypt0.614

133Oman0.612

134Jordan0.603

135Lebanon0.598

136Cote d’Ivoire0.597

137Morocco0.597

138Mali0.5911

39Iran, Islamic Rep.0.587

140Chad0.587

141Saudi Arabia0.583

142Syria0.567

143Pakistan0.556

144Yemen0.516

TEKST ZA: EUROISLAM.PL

4.11.2016