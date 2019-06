Raport komisji ds. Amber Gold miażdży państwo Platformy

W przypadku Amber Gold mimo ogromnych rozmiarów działalności urząd skarbowy zainteresował się dopiero po blisko 3 latach tyle tylko, że rozpoczął kontrolę tej firmy w styczniu ostatniego roku jej działalności, a dokumenty do niej zabrał ze spółki w połowie sierpnia, kiedy to jej zarząd zapowiedział jej likwidację.

4. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman zwróciła uwagę, że Marcin P. do działalności lotniczej (OLT ) został w swoisty sposób przymuszony, cytując jego zeznania przed komisją „pytany co lub kto nakłonił go do przesłania milionów złotych na konto spółki lotniczej, odpowiedział, że polecenie przyszło z zewnątrz”.