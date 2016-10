Raper 'Heres' dla Frondy: Nie damy wam zabijać dzieci!

reklama

Jacek Zajkowski, fot. YouTube reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: "Jesteś winny". Kto kogo skazuje i na co?

Jacek "Heres" Zajkowski - raper, ewangelizator, profilaktyk: Co chwilę na świecie zapada śmierci wyrok. Dotyczy to tych najmniejszych i bezbronnych, którzy sami nie mogą się bronić. Statystyki są przerażające, jeśli chodzi o liczbę zabijanych ludzi w łonach swych matek a te statystyki nie biorą pod uwagę pozbawiania życia przy użyciu pigułek wczesnoporonnych. Trwa selekcja ludzi, która sprawia , że nie mają prawa do życia słabi, chorzy i ułomni (na zachodzie prawie już nie rodzą się dzieci z zespołem downa, bo są zabijane w fazie prenatalnej i ktoś za nie zdecydował czy będą szczęśliwe itd.). Są ludzie, którzy mają potężne finanse i którzy uzurpują sobie prawo do takiej selekcji. Jeśli ktoś chce dokładniej zapoznać się z tematem to odsyłam do filmu pt. "Eugenika", który w prosty sposób przedstawia fakty historyczne dotyczące selekcji ludzi. Obejrzyj ten film człowieku, by mieć szersze spojrzenie na świat w którym żyjemy.

Jak każdy z nas może pomóc?

Można się zaangażować w różnych formach Przez modlitwę to po pierwsze . Przez dołączenie do różnych organizacji Pro-life. Przez udostępnianie materiałów broniących życie na portalach społecznościowych Papież Polak mówił o obronie życia, o uznaniu życia:

- Uznać życie, oznacza zagwarantowanie każdemu ludzkiemu istnieniu prawa do rozwoju według jego własnych możliwości i zabezpieczenie niezbywalnych praw od poczęcia do naturalnej śmierci. Nikt nie jest właścicielem życia, nikt nie ma prawa nim manipulować, godzić w nie, a nade wszystko pozbawiać życia siebie samego oraz innych.

Zwrócił on też uwagę na potrzebę wprowadzenia odpowiednich norm prawnych chroniących życie, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie są w stanie same się bronić: dzieci poczętych, ludzi upośledzonych umysłowo, czy umierających. Jednocześnie Ojciec Święty przypomniał, że embrion ludzki jest istotą ludzką, posiadającą swoją tożsamość, co także udowodniła nauka. Tak więc, ta tożsamość powinna zostać uznana także prawnie.

Mówił o tym, że każda istota ludzka ma prawo oczekiwać od państwa absolutnego szacunku dla życia od poczęcia aż po jego kres. Wskazywał, że jest niesprawiedliwością, gdy życie niewinnej istoty w łonie matki nie jest prawnie chronione. Uważał to za wielką sprzeczność, która zachodzi wtedy, gdy wolność jest oderwana od prawdy, a demokracja zostaje pozbawiona więzi z trascendentnymi wartościami. Krytykował takie państwo. Demokrację, w której życie nie jest chronione od poczęcia po naturalny kres, oceniał Jan Paweł II wyjątkowo surowo, nazywając systemem tyrańskim, w którym demokracja przeradza się w totalitaryzm.

Komu to przeszkadza? Kim są ludzie, którzy domagają się "aborcji"?

Są to różni ludzie - część z nich to na pewno ludzie świadomie służący demonowi, inni to często zmanipulowani, bardzo poranieni ludzie do, których nie docierają żadne racjonalne argumenty i fakty. Bez względu na to kim są, domagając się aborcji oddają cześć demonowi śmierci, świadomi lub nie świadomie... to jest dłuższy temat o środowiskach lucyferycznych, okultystycznych, libertyńskich i masońskich.

Czy obrońcom życia w końcu uda się wygrać te bitwę?

Grzechy aborcji to grzechy wołające o pomstę do nieba. Bóg nie da z Siebie szydzić w nieskończoność. Będzie wstrząs dla świata na 100 procent, bo kielich goryczy się przelewa. To będzie tąpnięcie jakiego ludzkość nie widziała do tej pory.

Poprzez ten wstrząs wielu ludzi zwróci się do Bożego miłosierdzia. A co do tego , czy uda się wygrać bitwę?

Może się wydawać w skali globalnej, że przegrywamy bitwy, ale wojnę wygramy na pewno.

Czy kobieta, która została zgwałcona i chce "usunąć" ciążę też jest winna?

Nie będę tu wydawał wyroków. Największą karę w majestacie prawa ponosić ma dziecko. Godność osoby i jej przyrodzone prawo do życia nie zależą od tego, czy ktoś począł się z gwałtu , czy w normalnej kochającej rodzinie. śp. Ksiądz Kaczkowski mówił o pogrążaniu zgwałconej matki w jeszcze większej traumie poprzez sugerowanie jej dokonania aborcji właśnie w majestacie prawa, podczas gdy należałoby udzielić jej pomocy i ciepła, których tak bardzo potrzebuje w tak tragicznej dla niej sytuacji.

Jeśli kobieta mocno skrzywdzony później krzywdzi kolejną osobę (w tym przypadku zabijając dziecko w swoim łonie), tylko dlatego , że ta osoba przypomina jej zwyrola, który ją skrzywdził i robi to, bo jeszcze prawo na to pozwala to widzę w tym tylko spiralę przemocy, nienawiści i masakry w której największą cenę płacą niewinne i bezbronne dzieci.

Co dzieje się z abortowanymi dziećmi? Pytam o ciało, czy to prawda, że są wykorzystywane do różnych medycznych celów?

Ciała dzieci zabitych w skutek aborcji znajdują coraz szersze zastosowanie.

Nie tak dawno wypłynął fakt , że Amerykańska ginekolog, dyrektor jednego z kalifornijskich centrów aborcyjnych Planned Parenthood przyznała, że dopuszcza się haniebnego procederu sprzedawania organów abortowanych dzieci.

Najczęstszymi odbiorcami części ciała dzieci zabijanych w wyniku aborcji są instytuty badawcze.

Ale też różne firmy i koncerny stosują w swoich produktach komórki dzieci zamordowanych w procederze aborcyjnym m.in w kremach i innych kosmetykach , w produktach spożywczych , w szczepionkach itd. Dla bardziej odważnych, są też bardziej makabryczne zastosowania, jak chociażby potrawy z dzieci nienarodzonych... Cywilizacja śmierci przetacza się jak lawina przez całą kulę ziemską, ale do Boga należy ostatnie słowo! Zachęcam do wejścia na:

facebook.com/hereswzn

youtube.pl/WYRWANIZNIEWOLItv





Dziękuję za rozmowę.

17.10.2016, 14:13