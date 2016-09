Rafalska: Służby socjalne powinny lepiej służyć rodzinie

reklama

Rozpoczęły się konsultacje resortu rodziny, pracy i polityki społecznej z przedstawicielami powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Jak zaznaczyła minister Elżbieta Rafalska, chodzi o nawiązanie dobrej współpracy jej resortu z samorządami w celu jak najlepszej współpracy służb socjalnych z rodzinami. Ważne jest, według minister, by moment, gdy do rodzin trafiły duże pieniądze z programu 500 Plus, wykorzystać dla poprawy pracy służb społecznych, zarówno na poziomie gminnym i powiatowym, jak i regionalnym. Dodała, że pieniądze z programu "Rodzina 500 Plus" w znaczący sposób poprawiły sytuację materialną rodzin, które tkwiły w ubóstwie. Teraz chodzi o to, by działania pracowników socjalnych nie stanowiły dla rodziny jakiejkolwiek "smyczy" - zaznaczyła minister Rafalska.

Podkreśliła też, że zależy jej na poprawie dostępności do usług społecznych, a także na monitorowaniu przeglądów kosztów zadań zleconych

Spotkania koordynuje wiceminister rodziny i pracy, Elżbieta Bojanowska. Poinformowała, że inauguracyjne regionalne robocze spotkania służb wojewody i powiatowych centrów pomocy rodzinie rozpoczęły się dziś w Kielcach. Wiceminister podkreśliła, że chodzi o prowadzenie dialogu w środowisku lokalnym, tam, gdzie są ludzkie sprawy. To właśnie w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie są jak w soczewce skupione problemy rodziny - dodała Elżbieta Bojanowska.

Wiceminister zaznaczyła, że w dzisiejszym spotkaniu w Kielcach biorą udział dyrektorzy powiatowych centrów pomocy rodzinie z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Jeszcze w tym roku zorganizowane zostaną spotkania z przedstawicielami 8 województw, a kolejnych - w przyszłym roku.

