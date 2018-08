Rafalska: Ponad 1,19 mln dzieci z ''dobrym startem''

"Do 17 sierpnia, 25 procent uprawnionych otrzymało 300 zł ze świadczenia z programu 'Dobry start'" - poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Według ministerstwa świadczenie do dnia dzisiejszego otrzymało 1,19 mln dzieci. Do rodzin trafiło zatem blisko 358 milionów złotych.

"Wypłaty są szybsze niż można było się tego spodziewać. To pokazuje, że to, co zostało zbudowane na bazie programu Rodzina 500+ jest maszyną, która sprawnie obsługuje różne obszary wypłat" - mówiła Rafalska.

"Mamy tu pełne zaufanie do tego, że rodzice mają bardzo dobrze rozpoznane potrzeby, wiedzą, co w danym roku szkolnym musi być nowe, a z czego można jeszcze skorzystać" - skomentowała minister, komentując tym samym zarzut o braku rozliczeń rodziców na podstawie paragonów czy faktur.

Przypomnijmy, program "Dobry start" przysługuje na rozpoczynający się rok szkolny. Skorzystać mogą z niego rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia bądź 20, jeśli kontynuują naukę. Świadczenie wypłacane jest niezależnie od dochodów.

mor/PAP/Fronda.pl