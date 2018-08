Rafalska: Nowoczesna gardzi polskimi rodzinami

Buta i pogarda dla polskich rodzin w wykonaniu Nowoczesnej trwa w najlepsze - napisała na Twitterze szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, odnosząc się do wypowiedzi posła tej partii Pawła Kobylińskiego. Powiedział on, że świadczenia w ramach programu "Dobry Start" to "ochłap".

"Według posła @P_Kobylinski 1,4 mld zł dla 4,6 miliona uczniów to ochłap. Wcześniej pomysł zabrania 500+, teraz krytyka świadczenia #DobryStart. Buta i pogarda dla polskich rodzin w wykonaniu @Nowoczesna trwa w najlepsze" - napisała na Twitterze szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

W ten sposób odniosła się do wypowiedzi Pawła Kobylińskiego z Nowoczesnej, który na antenie TVP Info krytycznie wypowiedział się o programie.

"Wydaje mi się, że ten cały program, który na tę chwilę realizuje pan premier Morawiecki, to jest program +drożyzna plus+" - mówił Kobyliński. "Wystarczy zobaczyć, jakie mamy ceny w sklepach, jak wszystko rośnie do góry, a to jest napędzane przez inflację, przez wzrost cen, przez nowe, przede wszystkim, podatki, jakie zostały nałożone i daniny, jakie zostały nałożone na Polaków. I te daniny są wypłacane Polakom w ramach jakiegoś ochłapu, np. jak 300 zł na wyprawkę, a przecież można by obniżyć VAT itd., to zresztą myśmy proponowali" - powiedział polityk Nowoczesnej.

mor/PAP/Fronda.pl