Rafalska: Nie będzie obniżki 500+

reklama

fot. Flickr reklama Nie będzie zmiany kluczowych elementów programu 500+ - zadeklarowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej w rządzie Beaty Szydło, Elżbieta Rafalska. Nie będzie zmiany kluczowych elementów programu 500+ - zadeklarowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej w rządzie Beaty Szydło, Elżbieta Rafalska.

- Natomiast to, że mogą się pojawić korekty programu, nie tak istotne, jak zmiana wysokości świadczenia czy zmiana dostępności świadczenia poprzez określenie kryterium dochodowego, na pewno będą się pojawiły - podkreśliła w audycji "Sygnały dnia" minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zapytana w radiowej Jedynce, czy ewentualne zmiany w programie "Rodzina 500+" mogą być związane z łączeniem programu z zasiłkami rodzinnymi, odpowiedziała: "Od 2004 roku mamy świadczenia rodzinne, które są znacznie niższymi świadczeniami, one są zróżnicowane, mają rozbudowany system dodatków. Pracujemy nad tym, ale to nie jest jeszcze moment, w którym moglibyśmy mówić, jakie to są propozycje".



Na mocy działającego od 1 kwietnia programu "Rodzina 500+" świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), wsparcie przysługuje także na pierwsze dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.

Całej audycji Polskiego Radia z udziałem minister Rafalskiej można posłuchać tutaj.

wbw/Polskie Radio

30.12.2016, 8:30