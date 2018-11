Rafalska do PO: Zostawcie 500 Plus w spokoju!

W rozmowie z TVP Info minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbieta Rafalska odniosła się do dzisiejszej wypowiedzi rzecznika Platformy Obywatelskiej, Jana Grabca. Polityk zaproponował kolejną "wariację" na temat 500 Plus. Grabiec poinformował, że Platforma Obywatelska, jeżeli dojdzie do władzy, zamerza pozbawić tego świadczenia dzieci bezrobotnych rodziców.

"Ilość pomysłów zgłaszanych przez PO w sprawie 500 Plus przekracza już granice zdrowego rozsądku. Proponuję, by skończyć już z eksperymentami, które proponuje PO, które straszą tylko polskie rodziny. Najlepiej by było, gdyby PO przygotowała swój własny autorski program i najlepiej, gdyby zrealizowała go, kiedy sama rządziła"- stwierdziła minister Rafalska. Następnie zaapelowała do opozycji: "Zostawcie „pięćsetkę” w spokoju!"