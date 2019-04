Gdzie prokurator?! Rafalala na wolności. bo 'źle zniesie areszt'!!!

Tomek 11.4.19 16:21

Cóż można zrobić. Modlić się za tego/tą celebrytę i pamiętajmy, że ten cały obłęd rozpoczął się od A. Crowleya, który zainspirował cały świat muzyki, filmu i polityków. To są efekty rewolucji seksualnej wymyślonej przez diabła, a realizowanej przez wielbicieli Crowleya, którego jedno z głośniejszych haseł to "Rób to co ci się podoba". Owsiak to hasło tylko uczynił bardziej swojskim.