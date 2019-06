Rafał Ziemkiewicz: Wierzcie mu dalej, frajerzy

Pan Biedroń mówił wyraźnie, że NIE PRZYJMIE mandatu europosła. Teraz mówi, że gdyby dostał się do Sejmu to jego mandat euro zostanie automatycznie wygaszony. Pozostaje mu postarać się, żeby Wiosna nie przekroczyła progu, co wydaje się proste.

Wierzcie mu dalej, frajerzy 🤥