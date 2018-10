Rafał Ziemkiewicz: Schetyna ma problem. Trzaskowski go ,,szurnie''

,,Jedynym prawdziwym wygranym jest PSL. W 2016 roku peeselowcy w terenie szukali drogi do PiS. Zmarnowano to, jak pisałem, trzema złotymi strzałami w stopę" - pisze Ziemkiewicz, wymieniając "ustawę o ziemi, zwierzęta futerkowe, zamknięcie galerii". Jego zdaniem ten ostatni krok sprawił, że wielu ludzi ze wsi odwróciło się od PiS, bo zabrano im możliwość niedzielnego wypadu do miasta na zakupy.

Publicysta uważa, że Prawo i Sprawiedliwość ,,nie ma powodu do płaczu, ale liczyło na dużo więcej''. Gorsza jest w jego ocenie sytuacja totalnej opozycji. ,,Klapan, wynik PO + N + lewica = sama PO z 2015 roku''. W jego ocenie powoływanie się na konstytucję i odowływanie się do instytucji europejskich zadziałało tylko w Warszawie. A jednak i Warszawa to dla Grzegorza Schetyny ,,paradoksalnie problem'', pisze Ziemkiewicz. Otóż sądzi on, że ,,Trzaskowski wygrał za badzo i staje się delfinem''.