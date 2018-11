Rafał Ziemkiewicz: Powrót Tuska będzie taki, jak Kwaśniewskiego

"Jak widzę te łkające tłumy lemingów, że Tusk wróci, to przypominają mi się postkomuniści czekający na Kwaśniewskiego. Powrót Tuska będzie taki sam, jak Kwaśniewskiego. To się nie uda" - mówił publicysta Rafał Ziemkiewicz, komentując zapowiedzi totalnej opozycji o powrocie na Polską scenę polityczną Donalda Tuska.

"To działanie na instynktach, dlatego to się źle dla nich skończy. Nie znaczy to, że to się dobrze skończy dla PO, bo nie wierzę, że można wejść do tej samej rzeki po raz drugi. Nikomu się to nie udało" - komentuje Ziemkiewicz.