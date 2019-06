Rafał Ziemkiewicz: LGBT to nowi naziści

"Wściekły atak organizacji LGBT i grzejących się przy nich celebrytów na polską mistrzynię olimpijska, Zofię Klepacką, powinien stać się dla wszystkich normalnych Polaków sygnałem alarmowym. Wróg u bram - a nawet gorzej, wróg już wdarł się do naszego domu, podstępem, wykorzystując naszą dobroduszność i poczciwość, i buszuje po nim z coraz wyraźniej widocznym zamiarem zamienienia go nam w kacet" - pisze na łamach portalu Interia.pl Rafał Ziemkiewicz.

Publicysta wskazuje, że nie jest to bynajmniej żadna przesada. Jak pisze, ofii klepackiej chciano zadać śmierć cywilną i odebrać wywalczone dla Polski medale, bo stanęła w obronie zdrowego rozsądku i powiedziała nie dewiacyjnej seksedukacji LBT.

Jak przypomina, w programie Anity Gargas pokazano, na czym polega seksedukacja. To kłamstwo - najpierw mówi się dzieciom rzeczy niewinne, by potem wprowadzać je w treści ideologiczne LGBT.