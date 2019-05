Rafał Ziemkiewicz: Każdy głos oddany na Koalicję Europejską to głos przeciwko Polsce!

– Albo w jakiś sposób to certyfikować. Każdy kretyn może założyć firmę "Krzak" i sporządzać rzekome sondaże, wzięte z buta. Dzień wczorajszy, mając zalew sondaży, jest na to najlepszym dowodem. Ostatnia rzecz, jaka w tym wszystkim występuje, to prawda –stwierdził

– Jeśli chodzi o kampanię Koalicji Europejskiej, to było to wprost odwrotne od metody Hitchcocka. Na początku mieli konkretny "fuck up", a potem było coraz gorzej. KE przerżnie te wybory. To wiadomość radosna. Punktem odniesienia muszą być poprzednie wybory samorządowe. Być może otrzymają 21 mandatów, to jest maksimum. Mam jednak nadzieję, że będzie znacznie mniej. Każdy głos oddany na KE to głos przeciwko Polsce, nie ukrywajmy tego. Oparcie całej kampanii wyborczej na zebraniu wszystkich, którzy nie są z PiS-u raczej nie daje wizji, strategii, rozwiązań. Trzeba przynajmniej udawać, że o coś chodzi – stwierdził.