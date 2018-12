Rafał Ziemkiewicz: Kaczyzacja PO, stuszczenie PiS

,,Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego, co zrobiła w Warszawie PO. I to, akurat, jak raz, 13 grudnia'' - pisze Rafał Ziemkiewicz na łamach ,,Interii''.

Ziemkiewicz przypomina, że ustawa dekomunizacyjna nie narzucała samorządom patronów ulic - należało jedynie usunąć te nazwy, które wiązały się z okresem okupacji sowieckiej. Autor zauważa, że w Warszawie można było nazwać dekomunizowane ulice wedle woli - na przykład wprowadzając ulice Bartoszewskiego, Kuronia czy Geremka. Warszawa HGW tego jednak nie zrobiła i wolała, pisze Ziemkiewicz, ,,wystąpić demonstracyjnie w obronie komunistycznych kolaborantów''. ,,Dopiero wtedy wkroczył wojewoda i wobec zignorowania przez władzę stolicy ustawy zmienił nazwy ulic w trybie administracyjnym, korzystając z okazji, by miastu, którego większość mieszkańców chorobliwie nienawidzi śp. Lecha Kaczyńskiego narzucić go jako patrona głównej alei'' - przypomina publicysta.

Sąd Administracyjny orzekł, że wojewoda działał w niewłaściwym trybie. Platforma mogła więc wykorzystać to i zmienić nazwy ulic na inne, na przykład takie, jak wymienione, lub w ogóle neutralne. Ale tego nie zrobiła, tylko przywróciła stare nazwy. ,,Dlaczego ta strona sceny politycznej, która namolnie podszywa się pod tradycje antykomunistyczne i z lubością posługuje się różnymi "legendarnymi opozycjonistami" (chyba już wyjaśniałem, że to określenie pochodzi od słowa "legendować" czy też "zalegendować" z ubeckiego żargonu) - jednocześnie z takim uporem broni "małego Franka" i Armii Ludowej"?'' - pyta Ziemkiewicz. Według autora takie działanie może mieć wyjaśnienia - albo cyniczna chęć sięgnięcia po elektorat postkomunistyczny, dość już zresztą niewielki, albo... instynkt, mentalność postkolonialna...

Ziemkiewicz uważa wszakże, że niezależnie od motywów, to Platforma... działa niczym PiS w czasach opozycji. ,,Schetyna jest wyraźnie zafascynowany tym, jak Kaczyński zdołał przetrwać długotrwałą dekoniunkturę, utrzymać jedynowładztwo w partii i nie dopuścić ani do jej rozpadu, ani do wyrośnięcia konkurencji. Kopiuje więc niemal jeden do jeden metodę delegitymizowania zwycięzcy wyborów, utrzymywania żelaznego elektoratu w histerii i stanie apokaliptycznego zagrożenia, szantażu emocjonalnego, stosując jedynie inną, wynikającą z odmienności elektoratu argumentację'' - napisał autor.