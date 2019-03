Rafał Ziemkiewicz: Grabowski i Engelking to bajkopisarze

,,Jan Grabowski, który zdaje się być inspiratorem akcji, słabo czuje się na gruncie dyskusji naukowej. Nie potrafi on używać naukowych argumentów. Kiedy pojawiają się pogróżki sądowe, to jest to właściwie abdykacja takich działań, którymi naukowiec powinien się zajmować. Jednak ja mam poważne wątpliwości co do tego, czy pan Grabowski jest naukowcem. To jest człowiek, o którym śmiało można powiedzieć, śledząc jego działania, że jest kimś takim, jak Jan Tomasz Gross czy Jacek Leociak. To jest taka grupa ludzi, którzy czy to w skutek osobistych problemów z własną osobowością, czy z innych przyczyn poczuwają się do misji, ażeby niszczyć dobre imię Polaków i przekonać świat – bo nie tylko samych Polaków – do tego, że Polacy są odpowiedzialni za Holocaust'' - wskaza Ziemkiewicz.