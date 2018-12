Rafał Trzaskowski wariuje. Wycofuje się z obniżki bonifikat

W stolicy zapanował kompletny chaos wokół bonifikat za przekształcenie użytkowania wieczystego nieruchomości we własność. Przed wyborami samorządowymi radni, w tym radni Platformy Obywatelskiej, uchwalili 98-procentową bonifikatę. Wkrótce po wyborach Rafał Trzaskowski... nakłonił radnych do tego, by obniżyli bonifikatę do zaledwie 60 procent.