Rafał Trzaskowski szczerze: 300+? Żona na pewno wzięła!!!

300+ to nowy program Prawa i Sprawiedliwości, który wspiera rodziny przygotowujące dzieci do kolejnego roku szkolnego. Zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych pomoc jest niebagatelna - trójka wyprawianych do szkół pociech to zawsze pewien wydatek, a 900zł zapomogi to kwota dla wielu zdecydowanie odczuwalna.

Okazuje się, że po nowe świadczenie socjalne rękę wyciąga chętnie także... Rafał Trzaskowski. A konkretnie jego żona, Małgorzata. Jak zadeklarował, żona ,,na pewno wzięła''.

Mowa o 600 złotych, bo Trzaskowski ma dwójkę dzieci - Barbórkę urodzoną w roku 2004 oraz Stanisława urodzonego w roku 2009. Oboje chodzą więc do szkoły.

,,Nawet nie wiem, czy żona wzięła, ale na pewno tak. PiS łupi nas na każdym kroku, to dlaczego mamy nie skorzystać?'' - pytał retorycznie Rafał Trzaskowski, indagowany przez dziennikarzy o sprawę.

To dość ciekawe: Platforma Obywatelska słynie z ostrej krytyki programów socjalnych PiS, które rzekomo osłabiają państwo. Platforma twierdzi też, że jeżeli już takie programy funkcjonują, to nie powinny być adresowane do wszystkich Polaków, a jedynie do uboższej części. Okazuje się jednak, że sami Platformersi po te pieniądze ręce wyciągają nader chętnie - choć taki Rafał Trzaskowski do ubogich przecież nie należy!

Trzaskowski, gdy już odpowiedział dziennikarzom, że żona ,,na pewno wzięła'', zaczął natychmiast... odmawiać wiarygodności PiS. ,,PiS nie jest wiarygodny w swoich obietnicach'' - perorował polityk partii, która przez 8 lat rządziła Polską, spełniając między innymi takie fantastyczne dzieła - bo przecież obiecywać to oni tego nie obiecywali! - jak podwyższenie wieku emerytalnego, podwyższenie podatków (VAT), przymus szkolny dla 6-latków czy ,,skok na kasę'' w postaci przejęcia funduszy OFE; o obsesyjnej wręcz promocji rozmaitych dewiacji i zboczeń (in vitro, pigułka PO (nomen omen...) itp.) nie wspominając.

Tak, Platforma jest napewno wiarygodna - niezależnie od tego, co mówi i zapowiada, jest pewnem, że po ewentualnym zwycięstwie znowu będzie polski naród niszczyć, osłabiać i deprawować.

Krótko mówiąc: dzięki, Rafał, ale... skoro bierzesz od PiS 300+ (a bierze też 500+), może byś chociaż na moment siedział cicho...

mod/tvp info, Fronda.pl