Rafał Trzaskowski do Rabieja: Cśśś!!! JESZCZE tego nie mówimy

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski upomniał swojego zastępcę, homoseksualnego propagandzistę Pawła Rabieja. W opublikowanym dziś na łamach ,,Dziennika Gazety Prawnej'' Rabiej wygadał się, jaki jest w istocie program Koalicji Europejskiej. Jak stwierdził, realizują oni taktykę salami: najpierw homoseksualne związki partnerskie, a później gejowskie małżeństwa z prawem do adopcji dzieci.

,,Najpierw przyzwyczajmy ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło, że nie niszczą tkanki społecznej i polskiej rodziny. Potem łatwiej będzie o kolejne kroki, o równość małżeńską z adopcją'' - powiedział Rabiej.

Oczywiście nie jest to żadne zaskoczenie - wiadomo, że dokładnie tak działa rewolucja genderowa we wszystkich krajach zachodnich. Przykład Niemiec:

Co na to wszystko Rafał Trzaskowski? Upomniał Rabieja, ale uwaga! Nie odciął się od jego horrendalnych, radykalnych postulatów genderowych. Polecił mu po prostu, by w tych sprawach... siedział cicho.