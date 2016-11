Radziwił: Brak mi kompetencji w kwestii używania marihuany

reklama

Minister Zdrowia Konstanty Radziwił w rozmowie w TVN wypowiedział się na temat leczniczej marihuany.

Jak mówił Konstanty Radziwiłł w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w „Jeden na jeden” TVN24:

„Nie chcę być złośliwy, ale rzeczywiście w sprawie marihuany jestem niekompetentny, jeśli chodzi o jej używanie. Mówiąc poważnie, jeśli chodzi o naszą propozycję, która jest omawiana przez posłów, to ona polega na tym, aby wszędzie tam, gdzie lekarz uzna, że preparaty pochodzące z marihuany mogą być dla pacjenta korzystne, żeby pacjent mógł mieć do nich dostęp. To nie oznacza, że ludzie będą mogli na własny użytek hodować tę marihuanę wszędzie, gdzie zechcą i że obrót nią zwolnimy”

"Tam, gdzie niebezpieczna substancja musi być używana w medycynie, tam jest używana. Z marihuaną będzie tak samo. To mogę zapewnić" – stwierdził minister zdrowia.

Jak dodał:

„Nie ma dzisiaj takiej osoby w Polsce, która potrzebowałaby marihuany do leczenia i jej nie dostaje”.

emde/300polityka.pl, Fronda.pl

22.11.2016, 8:40