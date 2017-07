Radykalny islam atakuje w samym sercu USA

Stan Wirginia leży tuż obok stolicy USA, Waszyngtonu. Portal Clarion Project ujawnił najbardziej bulwersujące przypadki aktywności radykalnego islamu tuż pod nosem rządzących.

Meczet Dar al-Hijrah

Meczet Dar al-Hijrah (DAH) był współfinansowany przez działacza Hamasu, Ismaila Elbarasse. Był on asystentem jednego głównych członków Hamasu, Mousy Abu Marzoka.

W 2002 roku Straż Graniczna wydała dokument, opisujący DAH jako „bazę dla działaczy Hamasu w USA”. W innym dokumencie z 2007 roku można przeczytać, że miejsce to „ma związki z wieloma osobami powiązanymi z finansowaniem terroryzmu” i zachęca się tam do „dokonywania fałszerstw matrymonialnych”.

Ideolog al-Kaidy, Anwar al-Awlaki, był imamem DAH w latach 2001-2002. Dwóch zamachowców z 11 września słuchało jego kazań; wśród jego wiernych był też major Nidal Hassan, morderca 13 żołnierzy w Fort Hood w 2009 roku. Awlaki zginął w ataku dronowym w 2011 roku w Jemenie.

W obronie okaleczania kobiet

Imam Shaker Elsayed bronił okaleczania żeńskich narządów płciowych (obrzezania kobiet), mówiąc, że obcinanie łechtaczek jest „honorowe dla dziewczynek”, żeby „nie były hiperaktywne seksualnie”. Jego komentarze były częścią przemowy po arabsku, przetłumaczonej przez MEMRI. Elsayed jest imamem w Dar al-Hijrah. Przed objęciem stanowiska w DAH był sekretarzem generalnym Muslim American Society.

Rekrutacja do ISIS

W 2016 roku policja opublikowała profile dziewięciu mieszkańców stanu, aresztowanych za przestępstwa powiązane z działalnością ISIS. Należały do nich wspieranie ISIS w mediach społecznościowych i zbieranie funduszy na podróż do Syrii, a także odbycie takiej podróży w celu walki w organizacji terrorystycznej.

Czterech z aresztowanych było absolwentami miejscowego liceum, a dwóch studentami miejscowego college’u (jeden pracował w Starbucksie, a drugi w banku).

Kolejny aresztowany był pracownikiem dwóch banków oraz hotelu – wyjechał on do Syrii, żeby zostać dżihadystą, ale zmienił zdanie i udało mu się uciec. Inny należał do wojsk inżynieryjnych w Virginia National Guard i pracował dla firm konsultingowych (przyznał się do próby zakupu broni w celu przeprowadzenia ataku w stylu Fort Hood oraz do spotkania z członkami ISIS w Afryce).

Jeden z mężczyzn zaciągnął się nawet do armii, ale zwolniono go po czterech miesiącach. Większość była nastolatkami albo po dwudziestce oprócz jednego, który miał trzydzieści sześć lat.

Terroryzm lokalny

Mieszkaniec Wirginii został skazany za pomoc tajnemu informatorowi FBI w filmowaniu najważniejszych miejsc w Waszyngtonie na potrzeby przyszłego ataku terrorystycznego.

Haris Qamar chwalił ISIS w sieci i opowiadał informatorowi o swojej fascynacji tą organizacją. Nie został oskarżony o próbę przeprowadzenia ataku, jednak w nagranych rozmowach Qamar mówi o swoim szacunku dla skrajnej przemocy w filmach ISIS oraz o tym, jak sam chciałby kogoś zabić.

Pierwotnie chciał przyłączyć się do ISIS, ale jego rodzice dowiedzieli się o tym i zabrali mu paszport. W lutym 2017 roku został on skazany na „sto dwa miesiące więzienia za próbę dostarczenia materialnego wsparcia i zasobów Islamskiemu Państwu Iraku i Lewantu” – napisano w oświadczeniu Departamentu Sprawiedliwości.

za: Euroislam.pl