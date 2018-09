Radykalni islamiści zmanipulowali nastolatkę. Ruszył proces!

Niebezpieczna grupa zmanipulowała dziewczynę – ruszył proces - informacja prasowa

Rozpoczął się głośny proces dotyczący ukraińskiej nastolatki, która podczas nauki w warszawskim gimnazjum zetknęła się z radykalną grupą i przeszła na islam. Maria R. zerwała kontakt z rodzicami i została umieszczona w pogotowiu opiekuńczym. Pierwsza rozprawa miała miejsce w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Żoliborza. Pomocy prawnej rodzinie udzielił Instytut Ordo Iuris.

Oksana i Wiktor R. to znani na Ukrainie muzycy, którzy przenieśli się do Polski. Ich córka rozpoczęła naukę w gimnazjum. Podczas dodatkowych zajęć teatralnych, na które chodziła nawiązała kontakt z osobami związanymi z Ośrodkiem Kultury Muzułmańskiej. Wpływ radykalnej grupy muzułmańskiej spowodował, że dziewczyna przeszła na islam i zerwała więzi z rodzicami, którzy nie wyrazili zgody na jej konwersję. Co więcej, małoletnia fizycznie zaatakowała Oksanę i Wiktora. Następnie Maria trafiła do pogotowia opiekuńczego. Oprócz tego, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która rzekomo wspiera dziewczynę, wystąpiła o wgląd w jej sytuację rodzinną. Po tym jak Maria zaczęła uczęszczać na terapię do Fundacji oskarżyła rodziców o przemoc „fizyczną i psychiczną”. Małżeństwu grozi teraz ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Na dzisiejszej rozprawie w imieniu małoletniej stawiło się troje prawników wnoszących o uznanie jej za stronę postępowania. Reprezentujący rodziców mec. Maciej Kryczka z Ordo Iuris złożył wniosek o oddalenie tego wniosku. W sprawach o ograniczenie władzy rodzicielskiej dziecko nie jest bowiem stroną, a o jego dobro dba sam sąd zobowiązany do jego wysłuchania. Po wymianie argumentacji sąd przyznał rację prawnikom Ordo Iuris reprezentującym rodziców. Z uwagi na to, że postanowienie podlega zaskarżeniu, sprawa została odroczona.

Następna rozprawa odbędzie się 26 lutego 2019 r. Instytut Ordo Iuris będzie na bieżąco informował o przebiegu sprawy.

„Dzisiaj potwierdziła się teza, że radykalna zmiana dziewczynki wspierana jest nie tylko przez skrajną religijną grupę, ale także przez prawników, którzy pojawili się na rozprawie. To oni podjęli działania, które spowodowały odroczenie postępowania. Moim zdaniem, będą dążyli do spowolnienia postępowania, tak aby wydłużyć je do czasu osiągnięcia przez dziewczynkę pełnoletniości. Wtedy sąd po prostu je umorzy” – komentuje sprawę mec. Maciej Kryczka.

Oksanę i Wiktora R. reprezentują mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Maciej Kryczka z Ordo Iuris.

Ordo Iuris- informacja prasowa