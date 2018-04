Radykalne muzułmanki: Mąż bijący żonę to piękne błogosławieństwo

Jak wygląda stosunek radykalnych muzułmanek do przemocy domowej? Kobiety należące do Hizb ut-Tahir twierdzą, że mąż powinien bić żonę, gdy ta jest nieposłuszna!

Hizb ut-Tahir to ugrupowanie, które w Sydney zorganizowały rok temu konferencję na temat przemocy wobec kobiet. Reem Allouche i Atika Latifi przedstawiły swoje poglądy na temat praw męża do używania przemocy wobec żony. Według nich mężczyzna może uderzyć żonę, gdy… robi to z miłości. Inną okolicznością łagodzącą dla mężów bijących żony jest według muzułmanek sytuacja, gdy inne metody niż przemoc nie mogą wpłynąć na zmianę zachowania żony.

W jaki sposób według radykalnych muzułmanek powinny bić bite żony? Sugerują one, aby przemoc była na tyle lekka, aby „zbytnio nie zabolało”, na przykład za pomocą zwiniętej ścierki. Dla dwóch działaczek bicie kobiet przez mężczyzn to „piękne błogosławieństwo.

krp/polishexpress.co.uk, Fronda.pl

Pierwotnie na portalu 13.04.17 r.