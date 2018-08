Islamiści radykalizują w Polsce!!! Ordo Iuris interweniuje

Oksana i Wiktor R. to ukraińskie małżeństwo mieszkające w Polsce. Ich córka podczas nauki w gimnazjum przeszła na islam i zerwała z nimi relacje. Dziewczynka pod wpływem kontaktu z islamską grupą przebywającą w Polsce zradykalizowała się i brutalne odseparowała od rodziny. Zagubiona córka zaatakowała własnych rodziców a potem oskarżyła ich o stosowanie przemocy. Wsparcia rodzicom udzielił Instytut Ordo Iuris.

Małżonkowie są znanymi na Ukrainie piosenkarzami. Wiktor R. angażował się także w protesty na kijowskim Majdanie. W trakcie ich trwania został ranny. Następnie przyjechał do Polski, po czym sprowadził tu swoją żonę i dziecko. Dziewczyna rozpoczęła naukę w jednym z warszawskich gimnazjów.

W ramach aktywności pozalekcyjnej chodziła ona też na zajęcia teatralne, gdzie nawiązała relacje z osobami uczęszczającymi do Ośrodka Kultury Muzułmańskiej. Kontakt z radykalną muzułmańską grupą, którą tam spotkała, skończył się dla niej konwersją na islam i zerwaniem więzi z rodzicami, którzy nie zgodzili się na jej decyzję. Małoletnia została umieszczona w pogotowiu opiekuńczym. Co więcej, fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która rzekomo wspiera dziewczynę, a nie widzi nic gorszącego w jej radykalnej przemianie złożyła wniosek o wgląd w sytuację rodzinną Oksany i Wiktora R. oskarżając ich o przemoc wobec dziecka. Grozi im teraz ograniczenie władzy rodzicielskiej. Problem w tym, że to konwersja na islam w przypadku ich córki skończyła się brutalnym traktowaniem rodziców z jej strony.

„Jeżeli mówimy o przemocy w rodzinie Państwa R., to niewątpliwie jej sprawcą jest córka a ofiarami rodzice. To dziewczyna fizycznie zaatakowała swoją matkę i ojca. Rodzice mają pewność – za taką postawą ich dziecka stoi radykalna islamska grupa. Do czasu zetknięcia się z islamistami w Polsce, córka miała normalne relację z rodzicami. Sprzeciw rodziców wobec konwersji na islam, wtedy 14-letniej córki spowodował falę agresywnych zachowań dziecka. W związku z jej brutalnym postępowaniem przeciwko dziewczynie toczy się sprawa o <<demoralizację>>. Rodzice, którzy w trosce o córkę starali się odseparować ją od niebezpiecznego środowiska dostawali pogróżki od innych muzułmanów z zagranicy” – komentuje adw. Maciej Kryczka z zespołu Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Podkreślenia wymaga fakt, że aktualnie 16-letnia dziewczyna przebywająca w pogotowiu opiekuńczym składa do sądu pisma, które mają m.in. na celu udzielenie jej zgody na wyjazd na wakacje z nieznaną osobą, prawdopodobnie z Czeczenii.

Pierwsza rozprawa na ten temat odbędzie się 13 września 2018 r., ale już informują o niej media. Ta sprawa może pokazać na ile w Polsce jest dozwolona islamska indoktrynacja i co w takich przypadkach do powiedzenia mają rodzice. Wiktora i Oksanę R. przed sądem reprezentują mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Maciej Kryczka z Instytutu Ordo Iuris.

źródło: ordoiuris.pl