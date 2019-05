Radosław Sikorski skarży u Niemców: Reparacje to cyniczna gra PiS

Były szef MSZ Radosław Sikorski skarży się niemieckiej prasie: "PiS gra reparacjami, to ich metoda" - mówi.

"PiS gra antyniemiecką kartą. To jest cyniczne, ale to jest właśnie ich metoda, choć nie jest ona specjalnie skuteczna" - mowi Radosław Sikorski. W jego ocenie reparacje to "wewnętrzna polska debata".