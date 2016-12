Radosław Sikorski- minister, który został... domorosłym teologiem

reklama

Arcybiskup Marek Jędraszewski jako nowy metropolita krakowski już na wstępie nie przypadł do gustu- co bardzo ciekawe- akurat tym, którzy raczej nie czują się blisko związani z Kościołem Katolickim, a niekiedy są doń nastawieni wręcz wrogo.

Mowa tu szczególnie o lewicy i "bezbarwnych liberałach", którzy często "są katolikami, ale..." Nie wiadomo dziś, gdzie usytuował się były szef MSZ, Radosław Sikorski, którego małżonka słynie z wielkiej "miłości" do Polski, jednak ten prominentny polityk Platformy Obywatelskiej również nie czuje się usatysfakcjonowany wyborem abp. Jędraszewskiego na następcę kard. Stanisława Dziwisza. Wyboru tego dokonał papież Franciszek. Tym bardziej zaskakuje to, jak minister Sikorski skomentował sprawę na Twitterze:

"Watykan uznał, że zasługujemy jedynie na kościół Rydzyka, a nie Franciszka. Będą skutki."- dalej Radosław Sikorski załącza link do artykułu na portalu Gazeta.pl, którego czytelnicy często chodzą do kościoła po to, by z niego wyjść, a jednak należą do tych najbardziej zatroskanych losami katolicyzmu w Polsce, gdyż od dłuższego już czasu na łamach tego portalu czy innych z tej samej rodziny różni intelektualiści czy publicyści zastanawiają się, czemuż to wierni odchodzą od Kościoła i czemuż to "kler" się nie opamięta, skoro "papież Franciszek mówi, że..."

O ile nam wiadomo, o. Tadeusz Rydzyk nie założył żadnego własnego kościoła, jedynie stworzył katolicką rozgłośnię i stację telewizyjną, które to media połączyły swoich odbiorców na wiele lat. Można tam m.in. posłuchać Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP czy wspólnie z innymi słuchaczami modlić się Różańcem... Nie ma tu chyba nic, co nie byłoby normalne w Kościele Katolickim, którego to najwyższym pasterzem jest od ponad trzech lat właśnie papież Franciszek. Nie wiadomo też, czy minister Sikorski zagłębiał się we wszystkie wypowiedzi papieża Franciszka. Poza tym powstaje pytanie, kto wyznaczył abp Marka Jędraszewskiego, aby prowadził wiernych diecezji krakowskiej. Wydaje się, że ojciec Rydzyk takich kompetencji nie ma, posiada je za to papież Franciszek...

No i cóż... Po raz kolejny, co wydaje się zupełnie normalne, metropolitą jednej z diecezji Kościoła Katolickiego został po prostu... KATOLICKI duchowny. Należy zapytać, jak minister Sikorski i osoby podzielające jego poglądy w tej kwestii, widzą "Kościół Franciszka" i kto w takim razie powinien zostać następcą kard. Dziwisza, jeśli nie właśnie katolicki duchowny, głoszący homilie zgodne z naukami Kościoła...

JJ/Telewizja Republika, Twitter, Fronda.pl

9.12.2016, 20:00