Fot. Nikodem Nijaki via Wikipedia CC BY-SA 3.0

Radom będzie siedzibą Stoczni Marynarki Wojennej. Taki plan ma Ministerstwo Obrony Narodowej. Wcześniej jednak firma, która od sześciu lat jest w upadłości, musi wrócić do Skarbu Państwa. Przetarg trwa. Oferty składać można do końca stycznia.

Wybór siedziby to nie przypadek. W Radomiu znajduje się centrala Polskiej Grupy Zbrojeniowej i - jak mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz - Stocznia Marynarki Wojennej stałaby się częścią konsorcjum. Jak zapewnia parlamentarzysta, polskiemu rządowi, Ministerstwu Obrony Narodowej i zarządowi Polskiej Grupy Zbrojeniowej zależy na tym, by podmiot wrócił do Skarbu Państwa i, by to Skarb Państwa miał kluczowy wpływ na to, co dzieje się w stoczni.

Obecnie przedsiębiorstwem zarządza syndyk masy upadłościowej. Wartość firmy wyceniono na ponad 224 miliony złotych. Oferty przetargowe składać można do 31 stycznia.

Decyzja o zarejestrowaniu stoczni w Radomiu cieszy prezydenta miasta Radosława Witkowskiego. Jego zdaniem, będzie to miało znaczenie dla gminnych finansów, bowiem każda spółka prawa kapitałowego jest zobowiązana płacić CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, w miejscu, które jest jej siedziba.

Na rejestracji Stoczni Marynarki Wojennej na Mazowszu skorzystałby też samorząd województwa.

24.01.2017, 16:20