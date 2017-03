Radny PO o dziennikarzach: 'Małe hitlerki'...

reklama

Ulubionym "argumentem" polityków i działaczy Platformy Obywatelskiej, wymierzonym w zwolenników PiS jest hasło "mowa nienawiści". Niestety, politykom PO mowa nienawiści również nie jest obca...

Lokalnemu portalowi "Gdańsk Strefa Prestiżu" niedawno "oberwało się" od radnego PO, Przemysława Rysia.

"Małe hitlerki jawnie szydzące z KOD-u, Platformy i Nowoczesnej”- napisał Ryś na Facebooku o dziennikarzach portalu. "Dla nich PiS jest całkiem ok, a najlepszy jest Korwin-Mikke. Nie są w stanie zebrać większośći, to kombinują przy ordynacji". Gdański portal zwrócił się do przewodniczącego Rady Miasta:

"Język, którym posługuje się osoba publiczna (a radny Ryś nią jest) uważamy za niedopuszczalny i poniżający nasz portal; w pełni wyczerpuje naszym zdaniem art. 212 kk. Postanowiliśmy zareagować wysyłając pismo do Przewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej Piotra Borawskiego, oraz do wiadomości radnego Miasta Gdańska Przemysława Rysia, a także Przewodniczącego Rady Miasta Gdańsk Bogdana Oleszka"- napisano w oficjalnym piśmie.

Ciekawe, jak odniesie się do tego Rada Miasta.

Niezalezna.pl, Facebook, Fronda.pl

21.03.2017