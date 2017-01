Radnej PiS zdemolowano samochód

reklama

Fot. Pixabay, CC0

Oto, jak się kończy nawoływanie do nienawiści w Polsce, do jakiej nawołuje wielu, przeciwnych rządom Prawa i Sprawiedliwości. Teresie Bednarskiej, przewodniczącej klubu radnych PiS w powiecie grójeckim, nieznani sprawcy zdemolowali auto. M.in. napisali na nim: „pisior pierd…ony”.

Samochód zniszczony jest doszczętnie. Pocięte zostały opony, ww. napis pokrywa go niemal w całości z jednej strony, a w niemal wszystkie otwory samochodu wstrzyknięto piankę montażową.

Teresa Bednarska przyznaje jednak, że to nie pierwsza taka sytuacja:

„Nie mam już siły. Od kilku miesięcy nas nękali, np. przebijając opony, ale teraz te ataki osiągnęły apogeum. Wczoraj pod domem zniszczono nasz samochód (…)Do ataku doszło o godz. 20.18, jak wynika z monitoringu. Zamaskowana kapturem postać namalowała wulgarny napis na jednej stronie auta, porżnęła opony i zniszczyła samochód. Zgłosiłam to na policje. Tym bardziej, że to już czwarty taki atak, choć do tej pory nie były one na taką skalę”

Mąż polityk z powiatu grójeckiego dodał:

„Wypełniono nią (pianką – przyp. red.) nie tylko zamki, ale także wstrzyknięto pod maskę czy szczeliny drzwi. Miałem problem z otwarciem samochodu. Auto zostało zdewastowane i nie nadaje się do użytku”

Sprawą zajął się wydział kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Cielecka w tramwaju czuła się jak żydówka za okupacji. A tymczasem -„Pisior pierd…ony” https://t.co/NtEdIvYDsm pic.twitter.com/QfNTzHqX3C — K0jack (@schulmeister_) 6 stycznia 2017

dam/TVP.Info,Fronda.pl

6.01.2017, 11:53