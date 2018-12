Radiestezja - okultystyczny fałsz i związki z komunizmem

Ceny usług radiestety wyszukującego rzekome strefy szkodliwe dla zdrowia w miejscach spania, wypoczynku czy pracy zaczynają się od 150 zł i rosną w zależności od wielkości pomieszczenia i trudności zadania. Koszty badań na odległość zaczynają się od 100 zł. Podobny kosztują diagnozy stanu zdrowia. Cena za badanie działek wynosi od 400 zł. Informacja jak zabezpieczyć się przed rzekomym szkodliwym promieniowaniem to dodatkowe 33% ceny. Znajdowanie źródeł wody od 80 zł, znalezienie rzekomego lepszego źródła jest droższe, a stwierdzenie rzekomego braku wody kosztuje tylko 60 zł. Dodatkowo ''badanie'' w trudnym terenie kosztuje 150% więcej, w zimie 50% więcej. Radiestecie zwraca się koszty dojazdu i diet. Radiesteci przy okazji oferują też i inne usługi okultystyczne, od feng shui, przez astrologie, do uzdrawiania. Wszystkie oczywiście płatne. Sklepy okultystyczne oferują cały zakres różdżek od 60 do 130 zł, wahadełek od 50 do 400 zł, od-promienników czy piramidek.