Rada Europy wzywa Rosję do zwrotu wraku Tu-154

Poseł Prawa i Sprawiedliwości podzielił się ważną informacją. Polska wygrała głosowanie w Komisji Prawnej Rady Europy dotyczące poprawki zgłoszonej przez socjalistów do raportu o katastrofie smoleńskiej.

WAŻNE! W Komisji Prawnej Rady Europy Polska właśnie wygrała głosowanie w sprawie poprawki którą do raportu o katastofie smoleńskiej zgłosili socjaliści! Chcieli usunąć słowa o tym,że Rosja może mieć coś do ukrycia w sprawie katastrofy skoro nie oddaje wraku! Mają rok na zwrot! pic.twitter.com/Ceb4mm0W6d — Dominik Tarczyński (@D_Tarczynski) 11 października 2018

Polityk opublikował również zdjęcie fragmentu raportu, z którego treści jednoznacznie wynika, iż Rada Europy wzywa Federację Rosyjską, aby ta zwóciła Polsce kluczowy dowód w sprawie katastrofy smoleńskiej, czyli wrak samolotu Tu-154. W raporcie podkreślono ponadto, że Rosja może mieć w tej kwestii coś do ukrycia, stąd też specjalnie nie kwapi się do zwrotu wraku rządowego Tupolewa. Fakt, że socjaliści domagali się usunięcia fragmentu mówiącego o tym, że Rosjanie mają coś do ukrycia, cztni informację tym bardziej ciekawą.

"Zgromadzenie przypomina, że na podstawie aneksu do 13 konwencji chicagowskiej, państwo, w którym wystąpiło zdarzenie jest zobowiązane zwrócić wrak oraz inne dowody materialne państwu, w którym zarejestrowany jest samolot w momencie, gdy techniczne badania bezpieczeństwo lotu zostaną zakończone, co miało miejsce w styczniu 2011 roku"-czytamy we fragmencie opublikowanego przez Tarczyńskiego raportu.

"Konsekwentne odmawianie zwrotu wraku i innych dowodów rzeczowych przez władze Federacji Rosyjskiej stanowi nadużycie prawa i nakręca spekulacje z polskiej strony, że Rosja ma coś do ukrycia"- podkreślono.

yenn/Twitter, Fronda.pl