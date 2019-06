Rada Europy sprzedaje Ukrainę Rosji. Polska i kraje regionu opuszczają obrady

Delegacje Polski, a także Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Gruzji i Słowacji opuściły obrady Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE). To znak protestu wobec bezwarunkowego włączenia delegatów Rosji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Przedstawiciele Europy Wschodniej opuścili demonstracyjnie Zgromadzenia Parlamentarne Rady Europy w proteście przeciw włączeniu rosyjskich delegatów do tego zgromadzenia. Z polskiej delegacji salę obrad opuścili zarówno przedstawiciele PiS, jak i opozycji.

Dodał, że wśród nich jest parlamentarzysta Leonid Słucki, którego zgłoszono jako kandydata na wiceprzewodniczącego ZPRE. Jak zaznaczył, delegatów z Rosji przywrócono mimo trwającej nadal aneksji Krymu, co było głównym powodem odebrania głosu Rosjanom w 2014 r.

– Rada Europy zdecydowała się na ten krok chyba dlatego, żeby dostać 66 mln euro – stwierdził. To kwota, którą Rosja powinna wpłacić do 1 lipca. – Z odsetkami daje to 70 mln euro – dodał wiceprzewodniczący Zgromadzenia.



- ZPRE „sprzedaje Ukrainę Rosji” – stwierdziła posłanka Iwona Arent z PiS, która również reprezentuje Polskę w Zgromadzeniu.