Rada Europy pomoże w zwrocie wraku Tu-154? Ważna deklaracja sekretarza generalnego!

Thorbjorn Jagland powiedział również, że dostęp obywateli rosyjskich do Trybunału w Strasburgu to kwestia ogromnej wagi, zaś niewypracowanie rozwiązania tego problemu oznaczałoby porażkę RE. Co ważne, szef Rady Europy jednoznacznie stwierdził, że zależy mu na wypracowaniu rozwiązania sprawy wraku polskiego Tu-154M.

"Jeżeli możemy się przyczynić do tego, by wrak powrócił do Polski, zrobimy to; byłoby to bardzo istotne ze względów czysto ludzkich, ale jest to także kwestia prawna"-powiedział.