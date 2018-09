Raczek bezczelnie zaatakował ks. Isakowicza-Zaleskiego. Nazwał go złodziejem

"Ksiądz Isakowicz-Zaleski omawia film KLER chwaląc się że widział go już dwukrotnie. To zaskakujące zważywszy na to, że film jest jeszcze nieukończony. Czyżby ksiądz Isakowicz korzystał z ukradzionej kopii? Czyżby był złodziejem? Dekalog poszedł w odstawkę?" - napisał na twitterze kryty filmowy Tomasz Raczek.