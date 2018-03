Rachunek sumienia - praktyczny poradnik

Żeby odprawić dobrą spowiedź świętą, trzeba najpierw zrobić dobry rachunek sumienia. Zwykle pomocą są nam książeczki do nabożeństwa zawierające wiele pytań dotyczących popełnianego zła.

W korzystaniu z gotowych rachunków sumienia jest pewna trudność: lista pytań przypomina przesłuchanie, w którym sędzia chce wydobyć od biednego grzesznika przyznanie się do winy, żeby potem wymierzyć wyrok. A to rodzi wstyd i lęk przed karą i potępieniem, co z kolei pociąga za sobą naturalną chęć zaprzeczenia, by uniknąć przykrych konsekwencji. Dlatego przeglądając pytania tradycyjnych rachunków sumienia, często mimowolnie, bez głębszego zastanowienia, odpowiadamy sobie: nie, nie, nie…

Istota rachunku sumienia

Poszczególne wyznania są tak skonstruowane, żeby przekroczyć aspekt formalny, „prawniczy” i docierać do korzenia i istoty zła, to znaczy ukazać, co w grzechu jest naprawdę szkodliwe i dlaczego to czy tamto Panu Bogu się nie podoba, jakie mogą być okoliczności i następstwa grzechu, a nie tylko jaki przepis został przekroczony.

Modlitwa przed spowiedzią i rachunek sumienia

Wyznanie grzechów

Natomiast wskazane i pożyteczne są wszelkie informacje, które rzucają istotne światło na kontekst grzechów, takie rzeczy jak: wiek, stan życia (ojciec, mąż, bezrobotny, nauczyciel itp.) oraz czas od ostatniej spowiedzi. Potem następuje wyliczenie grzechów. Warto je trochę uporządkować według pewnych dziedzin, ukazując związek między wadami i różnymi występkami. Niekiedy trzeba wyznać nie tylko samo wykroczenie, ale także wskazać, jakie były tego konsekwencje, np. w postaci czyjejś krzywdy. Można także powiedzieć o swoich postanowieniach na przyszłość.

Przepraszam Cię, Jezu, i ze skruchą przyznaję, że:

na długo zapominałem o Bogu, o modlitwie, Mszy świętej, postach i żyłem jak ateista; wstydziłem się i wypierałem swojej wiary, praktyk religijnych, krzyża;

wierzyłem we wróżby, amulety, wydawałem na to pieniądze;

respektowałem rady z horoskopów, uprawiałem praktyki okultystyczne, wywoływałem duchy, interesowałem się magią;

długo trwałem w grzechach i nie przystępowałem do Komunii świętej;

sam stwarzałem sobie okazję do grzechu, by mieć potem usprawiedliwienie;

bez ważnego powodu opuszczałem Mszę świętą niedzielną albo spóźniałem się i źle w niej uczestniczyłem;

dawałem pierwszeństwo rozrywce, telewizji, dyskotece, a nie Bogu;

pacierz opuszczałem albo modliłem się byle jak, bez uwagi;

nie dbałem o religijne wychowanie swoich dzieci;

dawałem zgorszenie i zły przykład innym;

nie szanowałem rodziców i starszych, nie chciałem ich zrozumieć ani posłuchać;

wyzywałem i buntowałem się przeciw rodzicom, nauczycielom lub przełożonym, podjudzałem innych;

nie chciałem wypełniać swoich domowych, szkolnych i zawodowych obowiązków;

przez niepohamowane palenie papierosów, picie alkoholu i namawianie do tego innych niszczyłem zdrowie swoje i cudze;

wiedząc, że spożywanie alkoholu zawsze kończy się dla mnie źle, stwarzałem i wykorzystywałem okazje do picia;

po pijanemu wyrządzałem krzywdę sobie, swoim bliskim i całemu społeczeństwu;

grzeszyłem przeciw czystości przez oglądanie pornografii, podniecanie się, samogwałt lub wykorzystywanie innych osób

niszczyłem rodzinę przez zdradę małżeńską i zaniedbywanie współmałżonka;

niszczyłem miłość małżeńską przez zmuszanie współmałżonka do współżycia i stosowania antykoncepcji;

lubiłem się kłócić o byle co, żeby tylko postawić na swoim;

przez obmowę, oszczerstwo i intrygi szkodziłem innym;

wyrządzałem krzywdę innym przez złość, nienawiść, agresję i przemoc;

byłem nieopanowany w wybuchach gniewu;

nie chciałem przebaczyć i pogodzić się, żywiłem urazy;

kłamałem dla wygody, zysku, uniknięcia kary;

nie szanowałem cudzej własności, także państwowej i społecznej;

pieniądze wydawałem w sposób nieprzemyślany lub egoistyczny, a skąpiłem na rzeczy ważne i pożyteczne dla innych;

nie byłem uczciwy w interesach, w szkole, pracy i kontaktach z innymi ludźmi;

ukradłem cudzą własność lub zmarnowałem bezmyślnie swoją;

nie chciałem pomóc innym, chociaż mogłem, wyręczałem się innymi;

przez pychę i zarozumiałość lekceważyłem innych, chciałem mieć zawsze rację;

byłem nieumiarkowany w używaniu przyjemności, jedzenia i rozrywki;

z powodu zazdrości żywiłem nienawiść i podstępnie szkodziłem innym;

inne grzechy.

ks. Mariusz Pohl

Różaniec 4/2011