Rabin z Katowic ostrzega: Antysemityzm narasta

Katowicki rabin Jehoszua Ellis przekonuje, że Żydzi bardzo cierpią z powodu sporu między Polską a Izraelem. ,,Znany jest cytat, że gdy dwa słonie walczą to trawa cierpi'' - powiedział w rozmowie z izraelskim dziennikiem ,,The Jerusalem Post''. ,,Żydzi w Polsce są trawą w tej walce''.

Jak dodał, wszystko to jest dość absurdalne, bo Polska ma jeden z najniższych wskaźników incydentów antysemickich. ,,Nie pamiętam aktu antysemickiej przemocy fizycznej, która wydarzyła się tutaj od dłuższego czasu'' - powiedział Ellis. ,,Prawdziwie kocham Warszawę. To bardzo wyjątkowe miasto. Choć nie ma tak naprawdę wielu Żydów, jest to miasto bardzo żydowskie'' - dodał.