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Rabin o swoim nawróceniu: Jezus wciąż mnie ,,ścigał'' 20.02.2019, 14:10
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Rabin o swoim nawróceniu: Jezus wciąż mnie ,,ścigał''

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  • Stachu 20.2.19 14:31

    A tu inne nawrócenie ortodoksyjnego żyda. I już jest równowaga we frondoświecie: https://www.youtube.com/watch?v=-8b3vhTO248

  • Radosny powrót do Raju! 20.2.19 14:31

    Radosna ostatnia droga. Zacznijmy każdy od swoich spraw, zaległości. Nie znamy dnia. Piekło Kościoła nie przemoże.

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