Rabin: Goje to zwierzęta pociągowe. Mają służyć żydom

fot. wikipedia Goje istnieją tylko po to, by służyć Żydom – powiedział rabin i polityk Owadia Josef. Osoby nie będące Żydami porównał do zwierząt pociągowych.

– Goje rodzą się tylko po to, by nam służyć. Bez tego nie mieliby po co istnieć na tym świecie – powiedział Josef podczas wystąpienia w synagodze. – Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie – podkreślił.

– Tak jak każda osoba goje muszą oczywiście umrzeć, ale Bóg daje im długowieczność. Wyobraźcie sobie, że zdechł wam osioł. Stracilibyście w ten sposób pieniądze. To jest taki sam sługa. Właśnie dlatego goj otrzymuje długie życie. By dobrze pracować dla Żyda – stwierdził 90-letni Owadia Josef.

Rabin jest duchowym przywódcą religijnej partii Szas, która jest częścią koalicji rządzącej Izraelem. Choć rabin znany jest z kontrowersyjnych wypowiedzi, zdaniem większości Żydów tym razem przesadził. Jego przemówienie, nagrane ukrytym mikrofonem i wyemitowane w izraelskiej stacji telewizyjnej, wywołało oburzenie. – To, co wygaduje Josef, podpada pod ustawę o zakazie szerzenia rasizmu. Od tego człowieka zależy jednak istnienie rządu. Dlatego władze nie kiwną palcem – uważa Uri Huppert, specjalista ds. judaizmu z Jerozolimy. - W taki sposób o nie-Żydach myślą tylko najbardziej radykalni ortodoksi. Oni jednak tak samo, a może nawet jeszcze bardziej, nienawidzą świeckich Żydów – dodał.

Rabina Josefa potępiły amerykańskie organizacje żydowskie, które na co dzień zwalczają antysemityzm. – Te słowa to obraza ludzkiej godności i równości. Judaizm naucza czegoś zupełnie innego – oświadczył szef Amerykańskiego Kongresu Żydów David Harris. – To bardzo niepokojące, gdy religijny przywódca, w szczególności rabin, naucza nienawiści i dzieli ludzi – wtórował mu Abraham Foxman z Ligi przeciwko Zniesławieniu.

Również wielu ortodoksyjnych rabinów odcina się od wypowiedzi Owadii Josefa. – On jest znany z tego, że jest humorzasty i często mówi dziwne rzeczy bez zastanowienia. Jako ortodoksyjny rabin czułem się zażenowany, słysząc jego ostatnią wypowiedź – powiedział rabin Mosze Jakow Poupko z Jerozolimy. – Tak jak przedstawiciele innych religii oczywiście uważamy, że to my, Żydzi, mamy rację i dostęp do prawdy. Nie oznacza to jednak, że pogardzamy innymi ludźmi – zapewnił.

ol/Fronda.pl, Rzeczpospolita.pl

17.11.2016, 16:31