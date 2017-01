Rabiej już nie jest rzecznikiem Nowoczesnej

reklama

Screenshot/YouTube - Polsat news reklama

Paweł Rabiej nie jest już rzecznikiem prasowym Nowoczesnej. Ugrupowanie poinformowało o tym na swoim twitterze.

Wniosek o rezygnację z pełnionej funkcji Rabiej przedstawił sam. Zarząd partii go zaakceptował. Jego decyzja jest, rzecz jasna, związana ze wczorajszą kompromitacją rzecznika, który powiedział, że mówiąc o II Wojnie Światowej nie wolno generalizować, a więc:

„Naziści, nie Niemcy. Na tej samej zasadzie: TK nie zniszczyli Polacy, ale PiS, i to on za to odpowie, a nie Polacy” – napisał Rabiej.

.@PawelRabiej przestaje pełnić funkcję rzecznika pras. #Nowoczesna. Jego wniosek o przyjęcie rezygnacji zaakceptowany przez zarząd partii. — .Nowoczesna (@Nowoczesna) 23 stycznia 2017

dam/Twitter,Fronda.pl

23.01.2017, 15:45