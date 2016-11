R. Rynkowski z bronią w ręku, interweniuje policja

reklama

Znany piosenkarz Ryszard Rynkowski został zatrzymany przez policję w Brodnicy. Stał przed własnym domem z naładowanym pistoletem i groził, że go użyje. Nieficjalnie mówi się, że chodzi o problemy rodzinne.

To właśnie rodzina Rynkowskiego wezwała na miejce policję. Obecnie muzyk przebywa w szpitalu w Świeciu, gdzie jest badany pod kątem psychiatrycznym. Media podają, że nie tylko groził rodzinie, ale chciał też popełnić samobójstwo.

Rynkowski sam oddał się w ręce policji. Funkcjonariuszom udało się go przekonać do złożenia broni. Był pijany i przewieziono go do izby wytrzeźwień. Według relacji medialnych wcześniej muzyk przystawiał sobie do głowy pistolet nabity ostrą amunicją i groził, że strzeli, jeżeli policja nie odejdzie.

