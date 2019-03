Ryszard Czarnecki dla Frondy: Dość antypolskich kłamstw!

Ryszard Czarnecki: Bośnia i Hercegowina jako jedno z szeregu państw, które powstały po upadku dawnej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii stara się o akcesję do Unii Europejskiej, ale droga przed nią jest bardzo daleka. W pierwszej kolejności, za około 10-11 lat wejdą takie kraje jak Czarnogóra, Macedonia, Serbia. Pewnie w dalszej kolejności Albania; byłby to ewenement, bo to byłby pierwszy kraj w Unii Europejskiej, który miałby większość muzułmańską. Natomiast, gdy chodzi o Bośnię i Hercegowinę, podobnie jak i Kosowo, to jest melodia dużo odleglejszej przyszłości. Są to państwa, które nie mają dobrego wizerunku. Bośnia i Hercegowina trzy kantony: prawosławni Serbowie, katoliccy Chorwaci i muzułmańscy Bośniacy. W zasadzie państwo de facto pod protektoratem międzynarodowym, a jedyne sukcesy odnosi w sporcie, a tak jest uważane za jeden z potencjalnych ognisk na Bałkanach. Oczywiście tutaj Unia stara się wprowadzać europejską perspektywę. Podobnie Kosowo, które jest wciąż formalnie nieuznawane nie tylko przez Serbię, ale też przez szereg członków Unii Europejskiej, także Polska nie ma tam ambasady. Wracając do pytania, oczywiście różne lobbies w Unii Europejskiej istnieją, są to lobby natury gospodarczej, korporacyjnej, branżowej, jak i również narodowej. Swoje lobby mają na przykład Niemcy, czy Francja i w jakimś mierze Polska, na pewno słabsze od tych dwóch państw, a więc kraje członkowskie Unii. Są też lobby narodowe krajów, które do Unii Europejskiej nie należą. To jest normalne w dzisiejszym świecie. Globalizacja globalizacją, integracja integracją, a każdy naród walczy o swoje i to jest widoczne także wewnątrz Unii Europejskiej. Swoją drogą rzeczywiście na terenie dawnej Jugosławii sprawa restytucji w ogóle, nie tylko mienia żydowskiego, jest problematyczna. Są problemy z restytucją mienia, które zostało upaństwowione przez komunistów. To dotyczy szeregu krajów, na przykład chodzi o mienie Włochów w formacji Słowenii. To nie jest jedyny casus.