PZL Mielec dostarczą śmigłowce dla wojsk specjalnych

Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że śmigłowce dla wojsk specjalnych dostarczą zakłady lotnicze w Mielcu. Do podpisania umowy dojdzie w piątek. Wcześniej informację tę podała Informacyjna Agencja Radiowa.

- To jest dobra wiadomość. PZL Mielec to są dobre zakłady. Ten śmigłowiec jest wykorzystywany w 30 państwach. Jest sprawdzony na polu walki. On daje gwarancję tego, że Wojsko Polskie będzie korzystało z nowoczesnego sprzętu - powiedział minister.