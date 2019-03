Pytanie za milion, czyli: dlaczego warto modlić się Różańcem?

Dla praktykującego katolika odpowiedź powinna być oczywista. Pani Katarzyna wskazała "C" i wygrała milion złotych. Nie wiemy, na ile była to odpowiedź wynikająca z wiedzy czy praktyk religijnych, a na ile "strzał", choć, paradoksalnie, nie każdy odpowiedziałby poprawnie na tak, wydawałoby się, proste pytanie.

Mówiąc zaś całkiem poważnie, dużo ważniejsze od głównej wygranej w teleturnieju jest to, jak modlitwa różańcowa przyczynia się do naszego zbawienia, ale i do przemiany w życiu doczesnym. To jest najważniejsze, a sukcesy na różnych polach, w życiu doczesnym mogą być wartością dodaną.