Pytania skierowane do TSUE zostaną wycofane przez Sąd Najwyższy? Rzecznik odpowiada

Jak informowaliśmy wczoraj, oddział ZUS w Jaśle wycofał z Sądu Najwyższego zażalenie, co było powodem skierowania przez SN do Trybunału Sprawiedliwości UE pięciu pytań prejudycjalnych oraz zawieszenie stosowania przepisów trzech artykułów ustawy o SN. Dziś sprawę skomentował rzecznik Sądu, sędzia Michał Laskowski.

Zapytany o to, czy SN wycofa skierowanie pytań prejudycjalnych do TSUE stwierdził, że obecnie jest za wcześnie, aby mówić o decyzji Sądu, jednak jest to prawdopodobne. Przyznał, że wobec umorzenia postępowania SN właściwie nie ma specjalnych możliwości manewru. Dlatego też:

„[…] być może dojdzie też do cofnięcia, ale to będzie decyzja SN, ale nie wiem jaka decyzja zapadnie”.

Zapytany z kolei o to, kiedy takiej decyzji możemy się spodziewać, odparł że najpewniej w przeciągu tygodnia. Zapewnił, że nie będzie na nią trzeba dużo czekać.

dam/PAP,Fronda.pl