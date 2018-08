PYSZNE! Barszcz ukraiński prababci Alicji

Ile rodzin, tyle przepisów na barszcz. U mnie w domu nie ucierało się buraków. Lubimy, kiedy warzywa "widać" na talerzu.

Ziemniaki do barszczu gotujemy osobno i okraszamy je smażoną cebulką. Smakują wybornie z kwaśną zupą.

Taką zupę robiła moja Mama, kiedy byłyśmy w domu tylko my dwie. Mój brat i Tata nie przepadają za burakami. Niestety.

Składniki:

3 buraki ćwikłowe

2 marchewki

1 pietruszka

kilka suszonych grzybów (namoczonych, umytych i pokrojonych w cienkie paseczki)

około pół puszki fasoli (powinna być biała, ale niestety nie miałam, więc dałam czerwoną z puszki)

3 ziela angielskie

pół małej główki kapusty (dałam pekińską)

2 liście laurowe

majeranek (do smaku)

ocet (do smaku)

śmietana (dałam 2 łyżki)

1 podudzie kurczaka (albo jakiekolwiek inne mięso)

kawałek wędzonego boczku (albo innej mocno wędzonej wędliny)

sól, pieprz

natka pietruszki (do dekoracji)

ziemniaki okraszone usmażoną cebulką (serwowane do zupy)

Wykonanie:

1. Do garnka wlej około 2-3 litry wody.

2. Umyj mięso i przełóż do garnka z wodą. Dodaj cały kawałek boczku.

3. Warzywa (oprócz fasoli) umyj. Buraki pokrój w paseczki (można zetrzeć na tarce), marchew i pietruszkę pokrój na plasterki lub paseczki, kapustę poszatkuj. Warzywa dodaj do garnka razem z grzybami, zielem angielskim, majerankiem i liśćmi laurowymi.

4. Gotujemy zupę na średnim ogniu.

5. Kiedy warzywa będą al dente odcedź je z zupy i podsmaż na niewielkiej ilości tłuszczu. Podrumienione dodaj z powrotem do zupy.

6. Dodaj do zupy przepłukaną fasolę i gotuj zupę jeszcze przez parę minut. Jeżeli nie chcecie używać fasoli z puszki, świeżą gotuje się następująco: lekko więcej nić pół szklanki białej fasoli Jaś opłukać i zalać wodą. Moczyć przez całą noc. Następnego dnia ugotować do miękkości (w tej samej wodzie, w której fasola się moczyła). Wypłukać i dodać do zupy.

7. Dopraw zupę solą, pieprzem i octem.

8. Do miseczki dodaj dwie łyżki śmietany. Dodaj do nich 4 łyżki gorącej zupy i wymieszaj. Stopniowo dodawaj miksturę do zupy. Gotuj jeszcze kilka minut.

9. Barszcz podajemy gorący z ziemniakami polanymi smażoną cebulą na osobnym talerzu.

źródło: przepisy-aleksandry.blogspot.com