Pyrrusowe zwycięstwo UE ws. Nord Stream 2

Rewizja dyrektywy gazowej, która mogłaby usidlić Nord Stream 2, nie została odrzucona przez ambasadorów Unii Europejskiej i to jest sukces. Nie oznacza to jednak pełnego zwycięstwa, bo przez drylowanie dyrektywy opisane w BiznesAlert.pl ten akt może nie objąć spornej inwestycji. Niemcy i Francja drylują dyrektywę tak, aby nie podporządkowała sobie Nord Stream 2 – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Przeciwnicy Nord Stream 2 osiągnęli dużo. Propozycja rewizji dyrektywy gazowej doznała przyspieszenia dzięki przejęciu prezydencji Rady Unii Europejskiej przez Rumunię, która podobnie jak Polska i inni krytycy projektu, uznała, że należy go podporządkować regulacjom europejskim. Zgoda ambasadorów zgromadzonych w Komitecie Stałych Przedstawicieli (COREPER) na dalsze prace może oznaczać, że państwa członkowskie zgodziły się, że istnieje luka prawna, która sprawia, że projekty jak Nord Stream 2, ale nie tylko on, funkcjonują w próżni, a zatem prawo unijne nie jest rozciągnięte na cały obszar Unii Europejskiej. Jest to połowiczny sukces.